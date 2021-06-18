Бабаев рассказал о планах ЦСКА на летнее трансферное окно

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах команды в летнее межсезонье.

«В этом вопросе мы следуем внутренней философии: строительство команды вокруг своего ядра с точечным усилением. В летнее трансферное окно резких решений принимать не планируем. Акцент делаем на футболистов, уже находящихся в команде. Клуб продлил контракт с Виктором Васиным, сохранили в команде Наира Тикнизяна, ведём переговоры с Аланом Дзагоевым. Как вы уже знаете, мы подписали двух футболистов национальной сборной России — Антона Заболотного и Максима Мухина», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что гораздо раньше, чем обычно были сформированы шорт-листы на ключевые позиции, где новый главный тренер может попросить усиления.

«В этом списке в том числе игроки национальных сборных своих стран и игроки из топ-чемпионатов», — добавил Бабаев.

Ранее он высказался о причинах неудовлетворительных результатов команды.