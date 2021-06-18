Гендиректор ЦСКА высказался о причинах неудовлетворительных результатов команды

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение о результатах команды в минувшем сезоне.

«Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привёл к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках. Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если говорить о причинах неудач команды, то нужно рассматривать всю ситуацию в комплексе.

«В первую очередь это проблема серьёзного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определённые просчёты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло», — добавил гендиректор клуба.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ занял шестое место, и впервые за 20 лет не сумел пробиться в еврокубки. В Лиге Европы УЕФА московская команда занял четвёртое место и не сумела выйти в плей-офф. В Кубке Росси ЦСКА завершил борьбу на 1/2 финала.

Ранее в ЦСКА объяснили назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера.