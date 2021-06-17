Алексей Березуцкий посоветовал не обращать внимания на слухи на фоне увольнения Олича

Исполняющий обязанности наставника московского ЦСКА Алексей Березуцкий посоветовал болельщикам абстрагироваться от информации, которую пишут в СМИ после увольнения Ивицы Олича с поста главного тренера команды.

«Я бы посоветовал всем абстрагироваться от информации, которую пишут в СМИ. Перед ЦСКА стоят конкретные задачи на сборе. Команде надо заложить физический фундамент, чтобы постараться избежать травм. Для этого в середине сезона руководство клуба сделало перестановки в медицинском штабе. Думаю, сбор пройдёт великолепно», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу московского клуба.

Тренер отметил, что не нужно делать скоропалительных выводов о команде.

«Я бы не стал сейчас делать какие-то скоропалительные выводы. У ЦСКА только начался первый сбор. Команда будет работать над физическими кондициями, тем более что многие игроки основы отсутствуют. Основная тактическая работа начнётся на втором сборе», — добавил Березуцкий.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера.