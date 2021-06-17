Губерниев назвал Бузову апологетом здравых мыслей

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, любит ли певица Ольга Бузова футбол.
Губерниев назвал Бузову апологетом здравых мыслей
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Безусловно — да! Каждый из нас любит тот футбол, который себе рисует. Ольга Бузова на самом деле прекрасна», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, Бузова является апологетом здорового образа жизни, здравых мыслей и работоспособности.

«Я благодарен Ольге Бузовой. Благодаря нашему эфиру мы вспомнили легенд МХАТа. Хотим мы этого или нет, она — явление! Мы заслужили фразу в газете L'Equipe — что она «самая популярная певица страны». 23 миллиона в Instagram! По сравнению с этим, мы все — дети!» — сказал он.

Ранее Губерниев поставил себе оценку за эфир Бузовой на «Матч ТВ». 

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