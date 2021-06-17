«Чемпионат»: Бабаян представлен игрокам ЦСКА в качестве помощника Березуцкого
Как сообщает «Чемпионат», Бабаян находится на тренировочных сборах красно-синих. При этом пока именно Березуцкий будет готовить команду к новому сезону.
Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после того, как должность покинул хорватский специалист Ивица Олич, возглавлявший команду с 23 марта.
В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смог пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.
Ранее Сергей Балахнин заявил, что Алексей Березуцкий может стать перспективным тренером.