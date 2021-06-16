Балахнин считает, что Алексей Березуцкий может стать перспективным тренером

Короткая ссылка
Бывший наставник ФК «Ростов» Сергей Балахнин высказался о назначении Алексея Березуцкого на должность исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА.
Балахнин считает, что Алексей Березуцкий может стать перспективным тренером
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Надеюсь, что Алексей Березуцкий всё-таки станет главным тренером ЦСКА. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим специалистом. Я работал с ним, хорошо знаю. У него всё есть: и опыт, и работа за границей в качестве ассистента Слуцкого. Да и в ЦСКА он поработал, тоже знает всё внутри. Команда ему близка. На мой взгляд, это важно — родной клуб. И он сам по себе очень умный парень, который может стать таким же перспективным тренером, как Сергей Семак. Получится у него или нет — всё будет зависеть от него самого», — приводит слова Балахнина Gazeta.ru.

Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после того, как должность покинул хорватский специалист Ивица Олич.

Ранее Непомнящий прокомментировал уход Олича из ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить