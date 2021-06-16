Балахнин считает, что Алексей Березуцкий может стать перспективным тренером

Бывший наставник ФК «Ростов» Сергей Балахнин высказался о назначении Алексея Березуцкого на должность исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА.

«Надеюсь, что Алексей Березуцкий всё-таки станет главным тренером ЦСКА. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим специалистом. Я работал с ним, хорошо знаю. У него всё есть: и опыт, и работа за границей в качестве ассистента Слуцкого. Да и в ЦСКА он поработал, тоже знает всё внутри. Команда ему близка. На мой взгляд, это важно — родной клуб. И он сам по себе очень умный парень, который может стать таким же перспективным тренером, как Сергей Семак. Получится у него или нет — всё будет зависеть от него самого», — приводит слова Балахнина Gazeta.ru.

Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после того, как должность покинул хорватский специалист Ивица Олич.

Ранее Непомнящий прокомментировал уход Олича из ЦСКА.