Арустамян объяснил отставку Олича из ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян объяснил решение московского ЦСКА обставить отставку главного тренер команды Ивицы Олича.

«Это решение принято клубом совместно с тренером. Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной», — написал Арустамян в Telegram-канале.

По его словам, ЦСКА сейчас признаёт что решение назначить Олича было преждевременным и не самым рациональным. Теперь же клуб решил сделать выводы, чтобы следующий сезон не вышел скомканным. Журналист отмечает, что армейцы находятся в поисках нового тренера.

«Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться», — добавил Арустамян.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера. Олич возглавлял красно-синих с 23 марта 2021 года. Олич также выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003-го по 2006 год.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и не смог пробиться в еврокубки впервые за последние 20 лет.

Ранее президент Федерации футбола Хорватии заявил, что шокирован уходом Олича из ЦСКА.