СМИ: УЕФА уведомил «Ювентус», что клуб не исключат из Лиги чемпионов

Туринский футбольный клуб «Ювентус» сможет принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщает Goal.com, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил клуб об этом.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую должны были войти 12 клубов Европы. Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА о своём выходе из турнира объявили все участники Суперлиги, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

25 мая в отношении них было заведено дело из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».