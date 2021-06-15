СМИ: УЕФА уведомил «Ювентус», что клуб не исключат из Лиги чемпионов

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» сможет принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
СМИ: УЕФА уведомил «Ювентус», что клуб не исключат из Лиги чемпионов
  • Reuters

Как сообщает Goal.com, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил клуб об этом.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую должны были войти 12 клубов Европы. Впоследствии из-за возможных санкций УЕФА о своём выходе из турнира объявили все участники Суперлиги, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

25 мая в отношении них было заведено дело из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

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