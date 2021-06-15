Россиянки обыграли сборную Венгрии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

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Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Венгрии в матче второго тура предварительного этапа суперфинала Мировой лиги.
Россиянки обыграли сборную Венгрии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Матч завершился со счётом 14:13 в пользу россиянок.

После этой победы сборная России набрала три очка и догнала команду Венгрии в турнирной таблице. Возглавляет квартет команда Канады — у неё шесть очков.

В заключительном матче предварительного этапа россиянки сыграют с представительницами Японии, матч состоится 16 июня.

Ранее сообщалось, что ватерполисты из ЮАР подтвердили своё участие в Олимпиаде, а сборная России пропустит Игры.

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