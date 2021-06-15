Россиянки обыграли сборную Венгрии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Матч завершился со счётом 14:13 в пользу россиянок.
После этой победы сборная России набрала три очка и догнала команду Венгрии в турнирной таблице. Возглавляет квартет команда Канады — у неё шесть очков.
В заключительном матче предварительного этапа россиянки сыграют с представительницами Японии, матч состоится 16 июня.
Ранее сообщалось, что ватерполисты из ЮАР подтвердили своё участие в Олимпиаде, а сборная России пропустит Игры.