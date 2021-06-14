Рианчо опроверг, что станет главным тренером «Спартака» из Юрмалы

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо опроверг информацию о том, что возглавит «Спартак» из Юрмалы.

«Я не буду тренером. Я советник по методологической работе. У меня будет 15 дней в июне и 15 дней в августе. Друг попросил меня о помощи», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

61-летний испанский специалист исполнял обязанности главного тренера московской команды осенью 2018 года, а до этого он входил в тренерский штаб бывшего главного тренера коллектива Массимо Карреры.

Он также работал тренером по физической подготовке в «Леванте» и казанском «Рубине».

Ранее сообщалось, что Рианчо возглавит «Спартак» из Юрмалы.