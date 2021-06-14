СЭ: экс-тренер московского «Спартака» Рианчо возглавит одноимённую команду из Юрмалы

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо возглавит футбольный клуб «Спартак» из Юрмалы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

61-летний испанский специалист исполнял обязанности главного тренера московской команды осенью 2018 года, а до этого он входил в тренерский штаб бывшего главного тренера коллектива Массимо Карреры.

Он также работал тренером по физической подготовке в «Леванте» и казанском «Рубине».

Ранее Рианчо заявил, что игроков сборной России нельзя упрекнуть в том, что они не боролись в матче с Бельгией.