СЭ: экс-тренер московского «Спартака» Рианчо возглавит одноимённую команду из Юрмалы
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
61-летний испанский специалист исполнял обязанности главного тренера московской команды осенью 2018 года, а до этого он входил в тренерский штаб бывшего главного тренера коллектива Массимо Карреры.
Он также работал тренером по физической подготовке в «Леванте» и казанском «Рубине».
Ранее Рианчо заявил, что игроков сборной России нельзя упрекнуть в том, что они не боролись в матче с Бельгией.