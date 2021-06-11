Хасанова выполнила олимпийский норматив в спортивной ходьбе, выиграв турнир в Литве

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Россиянка Эльвира Хасанова заняла первое место на международном легкоатлетическом турнире в Литве в спортивной ходьбе на дистанции 20 км и выполнила олимпийский норматив.
Хасанова выполнила олимпийский норматив в спортивной ходьбе, выиграв турнир в Литве

Хасанова преодолела дистанцию за 1 час 30 минут 44 секунды. Олимпийский норматив составляет 1 час 31 минуту.

Второе место на турнире в Латвии заняла представительница Эфиопии Йехуалейе Белетев. Тройку призёров замкнула ещё одна россиянка Юлия Турова.

В аналогичных соревнованиях у мужчин россиянин Василий Мизинов, ранее уже выполнивший олимпийский норматив, занял второе место с результатом 1 час 23 минуты 36 секунд. Победу на турнире одержал немец Хаген Поле. Третье место занял представитель ЮАР Уэйн Снайман.

Из российских ходоков на данный момент олимпийские нормативы выполнили только Хасанова и Мизинов.

Ранее сообщалось, что Илья Иванюк выиграл второй подряд этап Бриллиантовой лиги.

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