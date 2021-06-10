Прыгун в высоту Иванюк выиграл второй подряд этап Бриллиантовой лиги

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк занял первое место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.

Иванюк с первой попытки сумел преодолеть планку на отметке 2,33 м. Он также предпринял три попытки прыгнуть на 2,36 м, но потерпел неудачу.

Второе и третье места заняли австралиец Брэндон Старк и итальянец Джанмарко Тамбери, также показавшие результат 2,33 м, но затратившие большее число попыток.

Для 28-летнего спортсмена эта победа стала второй подряд и второй в карьере на этапах Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии.