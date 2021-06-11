Кадыров ответил на вопрос о возможном бое с Нурмагомедовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, готов ли он драться в октагоне с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион! У нас разные весовые категории. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковёр, на ринг, я не знаю, в клетку... Почему вы непонятные вопросы задаёте, темы поднимаете? Я не понимаю», — сказал Кадыров в Instagram.

Напомним, Кадыров отмечал, что Нурмагомедов никогда не выступал под флагом России, а также назвал бойца проектом UFC. После этого Хабиб заявил, что не видит ничего обидного в словах президента Чеченской Республики.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний россиянин сообщил, что завершает карьеру. На его счету 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своих планах на будущее.