Нурмагомедов рассказал о своих планах на жизнь

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь.
Нурмагомедов рассказал о своих планах на жизнь
  • РИА Новости

«Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги — не главное в жизни», — сказал Нурмагомедов на видео в своём Instagram-аккаунте.

Также 32-летний спортсмен подписал публикацию: «Человек без чувства юмора может иметь проблемы в социальной адаптации. А вы согласны?»

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее глава мировой федерации MMA оценил вероятность участия Нурмагомедова в Олимпиаде.

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