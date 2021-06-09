Нурмагомедов рассказал о своих планах на жизнь

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на жизнь.

«Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги — не главное в жизни», — сказал Нурмагомедов на видео в своём Instagram-аккаунте.

Также 32-летний спортсмен подписал публикацию: «Человек без чувства юмора может иметь проблемы в социальной адаптации. А вы согласны?»

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее глава мировой федерации MMA оценил вероятность участия Нурмагомедова в Олимпиаде.