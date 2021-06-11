Сторона акционеров «Спартака» прокомментировала итоги суда с Газизовым

Представитель «Капитальных активов», акционера московского «Спартака», Елена Чачуа рассказала о ходе судебного заседания по поводу иска к клубу со стороны экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.

«Мы предполагали, что наши интересы будут затронуты в судебном процессе. Я приехала лично, чтобы заявить ходатайство о привлечении нас в качестве третьего лица, объяснить суду, что интересы «Капитальных активов» затрагиваются, так как оспаривается соглашение, на котором Газизов основывает свои требования о выходном пособии. Суд немотивированно отказал нам в привлечении к делу», — цитирует Чачуа «Чемпионат».

По её словам, она была шокирована таким решением и осталась слушателем дела. Кроме того, она сообщила, что суд не принял встречное заявление «Спартака», где клуб оспаривал комментарии Газизова, а также в суде отказались привлекать владельца клуба Леонида Федуна в качестве третьего лица.

«Он лично подписал соглашение, хотя «Спартак» об этом просил. Удивительно! Нам не дали предоставить официальные бумаги, согласно которым подобных выплат быть не могло. Слушать, как рассуждает истец об активах клуба, но не допросить Федуна и не истребовать Положение о генеральном директоре — это неправильно. Не знаю, чем мотивирует это решение суд, но считаю, что будет много апелляционных пунктов», — сказала Чачуа.

Она отметила, что «Капитальные активы» тоже будут обжаловать решение суда, как и «Спартак».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года. После этого он вернулся в «Уфу», где работал до прихода в московский клуб.

Ранее юрист «Спартака» рассказала об оскорблениях со стороны представителя Газизова во время суда.