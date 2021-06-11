Юрист «Спартака» рассказала об оскорблениях со стороны представителя Газизова во время суда

Татьяна Завьялова, представитель московского футбольного клуба «Спартак» в споре с экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым, рассказала об оскорблениях со стороны представителя функционера во время суда.

Татьяна Завьялова, представитель московского футбольного клуба «Спартак» в споре с экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым, рассказала об оскорблениях со стороны представителя функционера во время суда.

«Дело слушали без остановки пять с половиной часов. Материалы, на которые ссылался истец, не находились в материалах дела. Зачем-то представитель Газизова в процессе сослался на бывшего игрока «Спартака» Кокорина, пытался огласить условия соглашения принятия футболиста на работу и расторжения с дальнейшим трансфером», — цитирует Завьялову «Чемпионат».

По словам юриста, она в тот момент попросила суд остановить представителя Газизова, так как не понимала, какое отношение к делу имеет Кокорин.

«Представитель Газизова был настолько эмоционален, что начал переходить на личности и пытался меня задеть. Суд это спокойно пресекал, хотя и вынес решение против нас. Он говорил, что у меня психическое расстройство в виде раздвоения личности, что мы являемся рецидивистами по уголовному праву», — добавила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года. После этого он вернулся в «Уфу», где работал до прихода в московский клуб.

Ранее юрист «Спартака» подтвердила, что Газизов выиграл суд у клуба.