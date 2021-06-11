Юрист «Спартака» подтвердила, что Газизов выиграл суд у клуба

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Татьяна Завьялова, представитель московского футбольного клуба «Спартак» в споре с экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым, рассказала об итогах судебного заседания.
Юрист «Спартака» подтвердила, что Газизов выиграл суд у клуба
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать», — цитирует Завьялову «Чемпионат».

По её словам, судебная практика достаточно однообразна и говорит о том, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Она также рассказала, что в процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства.

«Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения», — добавила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года. После этого он вернулся в «Уфу», где работал до прихода в московский клуб.

Ранее сообщалось, что суд встал на сторону Газизова в споре со «Спартаком».

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