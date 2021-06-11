Sport24: суд встал на сторону Газизова в споре со «Спартаком»

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Суд Октябрьского района Уфы встал на сторону гендиректора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова по делу о невыплате компенсации со стороны московского «Спартака».
Sport24: суд встал на сторону Газизова в споре со «Спартаком»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24.

Газизов, который занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, подал заявление о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда с клуба.

Отмечается, что функционеру было выплачено только 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить по дополнительному соглашению к трудовому договору.

После увольнения из «Спартака» Газизов вернулся в «Уфу», где работал до прихода в московский клуб.

Ранее сообщалось, что Газизов подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты компенсации.

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