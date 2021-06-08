Газизов подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты компенсации

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», подал иск к московскому клубу.

Как сообщает РИА Новости, Газизов, обратившийся в Октябрьский районный суд города Уфы, хочет взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В частности, речь идёт о выплате оставшейся части выходного пособия в размере 299,4 млн рублей.

Отмечается, что «Спартак» просит суд приостановить производство по этому делу до завершения рассмотрения аналогичного иска в Арбитражном суде Москвы.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова назвала Газизова худшим гендиректором «Спартака».