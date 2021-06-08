Газизов подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты компенсации
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Как сообщает РИА Новости, Газизов, обратившийся в Октябрьский районный суд города Уфы, хочет взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В частности, речь идёт о выплате оставшейся части выходного пособия в размере 299,4 млн рублей.
Отмечается, что «Спартак» просит суд приостановить производство по этому делу до завершения рассмотрения аналогичного иска в Арбитражном суде Москвы.
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что Зарема Салихова назвала Газизова худшим гендиректором «Спартака».