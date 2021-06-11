Лидер японской оппозиции призвал отменить Олимпиаду в Токио

Глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано призвал отменить или перенести летние Олимпийские игры в Токио.

«Я могу понять желание провести Олимпийские игры ради спортсменов. Но проведение Олимпиады в условиях пандемии коронавирусной инфекции не является целесообразным. В случае проведения Игр Японию ожидает невероятно высокий риск новой волны коронавируса. Соревнования необходимо отменить или опять перенести на один год», — цитирует Эдано Reuters.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр Японии назвал условие отмены Олимпиады в Токио.