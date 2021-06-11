Лидер японской оппозиции призвал отменить Олимпиаду в Токио

Короткая ссылка
Глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано призвал отменить или перенести летние Олимпийские игры в Токио.
Лидер японской оппозиции призвал отменить Олимпиаду в Токио
  • Reuters

«Я могу понять желание провести Олимпийские игры ради спортсменов. Но проведение Олимпиады в условиях пандемии коронавирусной инфекции не является целесообразным. В случае проведения Игр Японию ожидает невероятно высокий риск новой волны коронавируса. Соревнования необходимо отменить или опять перенести на один год», — цитирует Эдано Reuters.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее премьер-министр Японии назвал условие отмены Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить