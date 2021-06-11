Червиченко об отстранении Лапочкина: удручает имидж наших судей

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российского судьи Сергея Лапочкина на десять лет от футбольной деятельности.

«Думаю, дыма без огня не бывает. За этим делом вполне может что-то такое быть. Уж очень много Лапочкин, сейчас подберу слово, принимал ангажированных решений в нашем чемпионате. Поэтому то, что его убрали, нам только на пользу. Кому — нам? Российскому футболу. Мы же все за российский футбол», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что, видимо, в деле Лапочкина что-то было, просто на всеобщее обозрение выставили только факт с телефоном.

«Однако сама ситуация, что именно наших судей рассматривают как договороспособных в таких делах, уже неприятна. Думаю, посредникам не пришла бы в голову мысль звонить арбитрам из Австрии, Германии или Нидерландов. Это-то и удручает — имидж наших судей», — добавил Червиченко.

УЕФА отстранил Лапочкина из-за того, что арбитр не уведомил организацию о намерении сторонних лиц повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо».

Ранее в РФС отреагировали на дисквалификацию Лапочкина на десять лет.