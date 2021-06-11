Червиченко об отстранении Лапочкина: удручает имидж наших судей

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российского судьи Сергея Лапочкина на десять лет от футбольной деятельности.
Червиченко об отстранении Лапочкина: удручает имидж наших судей
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Думаю, дыма без огня не бывает. За этим делом вполне может что-то такое быть. Уж очень много Лапочкин, сейчас подберу слово, принимал ангажированных решений в нашем чемпионате. Поэтому то, что его убрали, нам только на пользу. Кому — нам? Российскому футболу. Мы же все за российский футбол», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что, видимо, в деле Лапочкина что-то было, просто на всеобщее обозрение выставили только факт с телефоном.

«Однако сама ситуация, что именно наших судей рассматривают как договороспособных в таких делах, уже неприятна. Думаю, посредникам не пришла бы в голову мысль звонить арбитрам из Австрии, Германии или Нидерландов. Это-то и удручает — имидж наших судей», — добавил Червиченко.

УЕФА отстранил Лапочкина из-за того, что арбитр не уведомил организацию о намерении сторонних лиц повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо».

Ранее в РФС отреагировали на дисквалификацию Лапочкина на десять лет.

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