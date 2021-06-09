В РФС отреагировали на дисквалификацию Лапочкина на 10 лет

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на отстранение арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет от футбольной деятельности.

«Сегодня РФС получил решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА в связи с нарушением статей 11 (2) (а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d). Дисциплинарный комитет отстранил его (Лапочкина. — RT) от судейства на 10 лет начиная с 25 марта 2021 года. Мы ожидаем полный текст решения, после этого определим наши дальнейшие действия», — сказали в службе коммуникаций РФС.

9 июня УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 10 лет. Решение связано с тем, что арбитр не сообщил сотрудникам организации о том, что на него выходили люди, которые хотели повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1).

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Лапочкина от судейства на 10 лет.