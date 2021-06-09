Губерниев прокомментировал отстранение Лапочкина от судейства на 10 лет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отстранении российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет от футбольной деятельности.

«У нас есть проблема с судьями, но я не слышал про проблему с договорными матчами. Если у нас есть проблема с судьями, то нужно понять — это их слабая компетенция или они кем-то заряжены. Если судьи исполнители, давайте искать заказчиков», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в противном случае необходимо тщательнее подходить к выбору судей. Также он назвал серьёзным наказанием лишение людей профессии.

«Должны быть какие-то соответствующие данные и факты. Мне кажется, омоложение судейского корпуса необходимо, но прежде всего должны работать профессионалы», — добавил Губерниев.

9 июня УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 10 лет. Решение связано с тем, что арбитр не сообщил сотрудникам организации о том, что на него выходили люди, которые хотели повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1).

Ранее Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности на 10 лет.