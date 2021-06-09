Губерниев прокомментировал отстранение Лапочкина от судейства на 10 лет

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отстранении российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет от футбольной деятельности.
Губерниев прокомментировал отстранение Лапочкина от судейства на 10 лет
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас есть проблема с судьями, но я не слышал про проблему с договорными матчами. Если у нас есть проблема с судьями, то нужно понять — это их слабая компетенция или они кем-то заряжены. Если судьи исполнители, давайте искать заказчиков», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в противном случае необходимо тщательнее подходить к выбору судей. Также он назвал серьёзным наказанием лишение людей профессии.

«Должны быть какие-то соответствующие данные и факты. Мне кажется, омоложение судейского корпуса необходимо, но прежде всего должны работать профессионалы», — добавил Губерниев.

9 июня УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 10 лет. Решение связано с тем, что арбитр не сообщил сотрудникам организации о том, что на него выходили люди, которые хотели повлиять на результат матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1).

Ранее Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности на 10 лет.

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