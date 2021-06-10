Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как готовится к поединку за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена.

«Подготовка, в принципе, идёт обычная. Надо самому становиться лучше, изучать что-то новое, изучать соперника, что занимает немало времени. Очень сложно здесь изобрести велосипед. С появлением компьютеров всё несколько упростилось, понятно, что нужно делать. Компьютер играет сильнее всех. Его рекомендации, как правило, стоит принимать во внимание. Мне кажется, что спортивный мандраж возникает непосредственно перед стартом. Вот тогда наступает максимальное волнение. Сейчас же идёт подготовка, абсолютно рабочий режим. Я этим занимаюсь большую часть жизни — сейчас, возможно, чуть более интенсивно, чем раньше», — цитирует слова Непомнящего «Газета.Ru».

Матч между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Ранее гроссмейстер Непомнящий объявил об открытии собственной шахматной школы.