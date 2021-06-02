Гроссмейстер Непомнящий объявил об открытии собственной шахматной школы

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объявил об открытии собственной шахматной школы.

«Открывается моя школа шахмат для детей и взрослых. Шахматы — это главное дело моей жизни. Я посвящаю этому много времени и постоянно стараюсь совершенствоваться. Накопленный опыт и знания будут использованы в системе работы моей шахматной школы. Мы с командой отобрали опытных педагогов, подготовили программы для учеников различного уровня. Сейчас идёт набор в группы для детей от пяти лет. Запись на групповые и индивидуальные занятия для взрослых открыта на постоянной основе», — написал Ян в своём Instagram.

В настоящее время школа работает только в онлайн-режиме. Возможность заниматься очно появится после снятия ограничений в связи с пандемией. Также для учеников школы будут проводиться турниры и иные мероприятия.

Ранее Непомнящий вышел в полуфинал турнира FTX Crypto Cup.