Непомнящий вышел в полуфинал турнира FTX Crypto Cup

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup.
Непомнящий вышел в полуфинал турнира FTX Crypto Cup
  • РИА Новости

По итогам четвертьфинального противостояния с представителем США Фабиано Каруаной счёт был ничейным, однако на тай-брейке победа досталась россиянину — 1,5:0,5.

В полуфинале турнира россиянин сыграет с другим американцем, Уэсли Со. Вторую пару составят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Каруана сыграли вничью в 1/4 финала онлайн-турнира FTX Crypto Cup.

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