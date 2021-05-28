Непомнящий вышел в полуфинал турнира FTX Crypto Cup
- РИА Новости
По итогам четвертьфинального противостояния с представителем США Фабиано Каруаной счёт был ничейным, однако на тай-брейке победа досталась россиянину — 1,5:0,5.
В полуфинале турнира россиянин сыграет с другим американцем, Уэсли Со. Вторую пару составят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.
Ранее сообщалось, что Непомнящий и Каруана сыграли вничью в 1/4 финала онлайн-турнира FTX Crypto Cup.