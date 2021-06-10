Джикия высказался о важности Дзюбы для сборной России

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия отметил важность капитана команды Артёма Дзюбы для коллектива.

«У нас есть капитан, который подбадривает остальных игроков и является лидером. Безусловно, Дзюба — это лидер как на поле, так и в раздевалке. Он играет большую роль в коллективе. А вообще, когда мы находимся на сборах, то мало контактируем, поскольку есть тренировочный процесс, разные активности, процедуры, теории, где не вся команда принимает участие», — цитирует Джикию «Российская газета».

Сборная России свой первый матч на Евро-2020 проведёт 12 июня в Санкт-Петербурге, где сыграет с Бельгией.

Ранее Маркизио заявил, что у сборной России хорошая команда на Евро-2020.