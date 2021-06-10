Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным
- Reuters
«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, мне хочется, чтобы у Витории все получилось, чтобы он успешно поработал со «Спартаком». Я могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — приводит слова Данни appdeapostas.com.
24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальского специалиста Руя Виторию.
Ранее Тедеско пожелал Витории всего наилучшего в «Спартаке».