Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным

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Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал тот факт, что португальский специалист Руй Витория стал главным тренером «Спартака».
Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным
  • Reuters

«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, мне хочется, чтобы у Витории все получилось, чтобы он успешно поработал со «Спартаком». Я могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — приводит слова Данни appdeapostas.com.

24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальского специалиста Руя Виторию.

Ранее Тедеско пожелал Витории всего наилучшего в «Спартаке».

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