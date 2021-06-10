Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал тот факт, что португальский специалист Руй Витория стал главным тренером «Спартака».

«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над «Зенитом»! Конечно, мне хочется, чтобы у Витории все получилось, чтобы он успешно поработал со «Спартаком». Я могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — приводит слова Данни appdeapostas.com.

24 мая «Спартак» назначил на пост главного тренера 51-летнего португальского специалиста Руя Виторию.

Ранее Тедеско пожелал Витории всего наилучшего в «Спартаке».