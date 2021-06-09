Тедеско пожелал Витории всего наилучшего в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пожелал удачи новому наставнику команды Рую Витории.

«С Руем лично не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и «Спартаку» только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, что в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2020/21 «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в Российской премьер-лиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов. После этого немец покинул клуб. Витория возглавил команду 24 мая.

Ранее Тедеско признался, что очень ценит мнение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.