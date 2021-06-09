Тедеско признался, что очень ценит мнение Салиховой

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о выходе Заремы Салиховой, жены владельца клуба Леонида Федуна, из совета директоров красно-белых в знак протеста против назначения на пост наставника португальского специалиста Руя Витории.

«Как оцениваю ситуацию? Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и её мнение ценю очень высоко. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке», в том числе в сложные периоды. За это я ей очень благодарен», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2020/21 «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в Российской премьер-лиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов. После этого немец покинул клуб. Витория возглавил команду 24 мая.

Ранее Салихова рассказала, как Шамиль Газизов и отдел селекции «Спартака» помогали «Уфе».