Тедеско признался, что очень ценит мнение Салиховой
«Как оцениваю ситуацию? Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и её мнение ценю очень высоко. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке», в том числе в сложные периоды. За это я ей очень благодарен», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2020/21 «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в Российской премьер-лиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов. После этого немец покинул клуб. Витория возглавил команду 24 мая.
Ранее Салихова рассказала, как Шамиль Газизов и отдел селекции «Спартака» помогали «Уфе».