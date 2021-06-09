Салихова рассказала, как Газизов и отдел селекции «Спартака» помогали «Уфе»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе» во время работы в московском клубе.

«Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Шамилю Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». Фух, отлегло. Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что этим занимались Юрий Кеосиди и Нариман Акавов, а на её требования разогнать селекционный отдел Газизов удивлялся, так как якобы считал, что поиск игроков для «Уфы» не занимает много времени у его сотрудников.

«При этом у нас десять туров прошло, а защитника всё нет и нет. Про конфликт интересов — нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес. Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», — добавила Салихова.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года. После этого он вернулся в «Уфу», где работал до прихода в московский клуб.

Ранее сообщалось, что Газизов подал в суд на «Спартак» из-за невыплаты компенсации.