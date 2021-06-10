Погребняк не исключил, что завершит карьеру футболиста

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Форвард Павел Погребняк, покинувший екатеринбургский «Урал», не исключил, что может завершить карьеру футболиста.
Погребняк не исключил, что завершит карьеру футболиста
  • РИА Новости

«Контракт с «Уралом» у меня закончился. Не исключаю, что завершу свою футбольную карьеру. Рассматриваю и такой вариант. Есть ли предложения от других клубов? Дело здесь не в этом. Мне нужно всё понять для себя», — цитирует Погребняка Sport24.

В составе «Урала» 37-летний Погребняк провёл 52 официальных матча, забил 12 мячей и становился серебряным призером Кубка России.

Ранее стало известно, что «Урал» не стал продлевать контракт с Погребняком.

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