«Урал» не стал продлевать контракт с Погребняком

Форвард Павел Погребняк покидает екатеринбургский «Урал» в связи с истечением срока действия контракта.

«Благодарим Павла Погребняка за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и матчам, что помогало нашей команде добиваться результата. Желаем Павлу удачи!» — гласит заявление на официальном сайте «Урала».

В составе «Урала» 37-летний провёл 52 официальных матча, забил 12 мячей и становился финалистом Кубка России.

Ранее ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил его в аренду в «Урал».