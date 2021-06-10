«Урал» не стал продлевать контракт с Погребняком

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Форвард Павел Погребняк покидает екатеринбургский «Урал» в связи с истечением срока действия контракта.
«Урал» не стал продлевать контракт с Погребняком
  • РИА Новости

«Благодарим Павла Погребняка за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и матчам, что помогало нашей команде добиваться результата. Желаем Павлу удачи!» — гласит заявление на официальном сайте «Урала».

В составе «Урала» 37-летний провёл 52 официальных матча, забил 12 мячей и становился финалистом Кубка России.

Ранее ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил его в аренду в «Урал».

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