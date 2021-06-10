Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter. По информации источника, соглашение футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2026 года. Теперь английскому клубу предстоит договориться с «Боруссией» о сумме отступных.

В прошлом сезоне Санчо принял участие в 26 матчах Бундеслиги, забил восемь мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что шесть клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по £3,5 млн штрафа.