В Санкт-Петербурге открыли станцию метро «Зенит»

В Санкт-Петербурге официально открыли для пассажиров станцию метро «Зенит».

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен». 10 июня вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, а также председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проверили готовность станции «Зенит» к безопасной перевозке пассажиров, отметив, что метрополитен полностью готов к работе во время Евро-2020.

На платформах станции установлено восемь витрин с копиями трофеев «Зенита». В их числе Кубок СССР — 1944, награды чемпионата СССР — 1984, чемпионатов России — 2014/15 и 2019/20, Суперкубок России, Кубок России — 2010, Кубок УЕФА — 2008 и Суперкубок УЕФА — 2008.

В июле 2020 года топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит». Она была закрыта на переоформление и впервые после пандемии заработала в тестовом режиме 2 мая.

Ранее Ломбертс рассказал, кого из игроков сборной России побаиваются в Бельгии.