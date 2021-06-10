В Санкт-Петербурге открыли станцию метро «Зенит»

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В Санкт-Петербурге официально открыли для пассажиров станцию метро «Зенит».
В Санкт-Петербурге открыли станцию метро «Зенит»
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Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен». 10 июня вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, а также председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проверили готовность станции «Зенит» к безопасной перевозке пассажиров, отметив, что метрополитен полностью готов к работе во время Евро-2020.

На платформах станции установлено восемь витрин с копиями трофеев «Зенита». В их числе Кубок СССР — 1944, награды чемпионата СССР — 1984, чемпионатов России — 2014/15 и 2019/20, Суперкубок России, Кубок России — 2010, Кубок УЕФА — 2008 и Суперкубок УЕФА — 2008.

В июле 2020 года топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит». Она была закрыта на переоформление и впервые после пандемии заработала в тестовом режиме 2 мая.

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