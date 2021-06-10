Тедеско назвал российского тренера, работа которого ему понравилась

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Бывший главный тренер московского «Спартака» немецкий специалист Доменико Тедеско ответил на вопрос, работа какого из российских тренеров ему больше всего понравилась.
Тедеско назвал российского тренера, работа которого ему понравилась

«Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. «Рубин» провёл шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему также нравится, какие эмоции демонстрирует Слуцкий на бровке и за пределами футбольного поля.

В сезоне-2020/21 «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в Российской премьер-лиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов. После этого немец покинул клуб. 

Ранее Тедеско назвал самого большого профессионала среди футболистов «Спартака».

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