Тедеско назвал самого большого профессионала среди футболистов «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кого он считает самым большим профессионалом в команде среди игроков.

«О, я бы назвал всех. Но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажёрного зала. Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятий остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?» Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо». — «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» — «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». — «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно». Это было смешно», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

По его словам, Крал был одним из тех игроков, которых надо иногда притормозить, а не наоборот. Немецкий специалист также отметил, что будет очень рад за хавбека, если тот всё же перейдёт в чемпионат Англии, о чём в последнее время говорится в СМИ.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 30 матчей и отдал пять результативных передач.

В сезоне-2020/21 «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в Российской премьер-лиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов. После этого немец покинул клуб.

Ранее Тедеско пожелал новому тренеру «Спартака» Рую Витории всего наилучшего в команде.