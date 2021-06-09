Реванш между Жамалдаевым и Брандао состоится на турнире ACA в Краснодаре

Президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что бой-реванш между россиянином Салманом Жамалдаевым и бразильцем Диего Брандао пройдёт 28 августа на турнире ACA 127 в Краснодаре.

Об этом сообщает пресс-служба ACA.

Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2021 года. Тогда Жамалдаев победил Брандао благодаря дисквалификации бразильца, так как тот во втором раунде нанёс запрещённый удар ногой в голову, из-за чего бой был остановлен.

Всего на счету Жамалдаева 19 побед и два поражения в MMA, а у Брандао 25 побед и 17 поражений.

Ранее Иван Штырков дал прогноз на бой между Венером Галиевым и Хендерсоном Батистой на ACA 124.