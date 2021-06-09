Реванш между Жамалдаевым и Брандао состоится на турнире ACA в Краснодаре
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Об этом сообщает пресс-служба ACA.
Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2021 года. Тогда Жамалдаев победил Брандао благодаря дисквалификации бразильца, так как тот во втором раунде нанёс запрещённый удар ногой в голову, из-за чего бой был остановлен.
Всего на счету Жамалдаева 19 побед и два поражения в MMA, а у Брандао 25 побед и 17 поражений.
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