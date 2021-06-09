Штырков дал прогноз на бой между Галиевым и Батистой на ACA 124

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Российский боец смешанного стиля Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Венером Галиевым и бразильцем Хендерсоном Батистой на турнире ACA 124 в Казани.
Штырков дал прогноз на бой между Галиевым и Батистой на ACA 124
  • © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

По его мнению, преимуществом Галиева станет его колоссальный опыт в MMA, а также он отметил волю 45-летнего спортсмена к победе и мотивацию, которая заставляет его работать на уровне молодых атлетов. Кроме того, Штырков считает, что Галиев отлично борется, обладает хорошей выносливостью и нестандартной техникой.

«Думаю, Батиста будет заряжен удосрочить Венера, будет стараться накручивать темп, рисковать, думая, что его превосходство — в молодости и физической мощи. Но Венер ни в каких кондициях не уступает ему. В его случае возраст — это всего лишь цифры», — приводит слова Штыркова пресс-служба ACA.

По его словам, он часто бывал в спаррингах с Галиевым и его не стоит недооценивать.

«Ещё последнее время Венер стал следовать плану боя, старается вести бой в той колее, в которой нарабатывает. Он отлично ориентируется, если что-то идёт не так — собирается, если пропускает — его опыт и его хладнокровие в клетке работают на него и помогают справиться с такими ситуациями и оказаться в выигрышном положении. Мне кажется, что бой не продлится все пять раундов, будет досрочка в третьем или четвёртом раунде», — добавил Штырков.

Бой пройдёт 11 июня. На счету Галиева 32 победы и 12 поражений за карьеру.

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