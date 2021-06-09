Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о поражении от грека Стефаноса Циципаса в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Я не ожидал от Стефаноса такого прекрасного уровня игры. Я сыграл здесь с сильными теннисистами, которые хороши на задней линии, и был сильнее их в розыгрышах, чувствовал, что так будет и дальше, словно на харде. Но всё оказалось не так», — цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour.

Теннисист считает, что ему нужно было изменить тактику и играть агрессивнее.

«Я сделал немало хорошего на корте, боролся, но этого оказалось недостаточно для победы. Очень жаль», — сказал россиянин.

Встреча продолжаюсь 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

Ранее Медведев объяснил подачу с руки на матчболе в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить