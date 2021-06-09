Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Я не ожидал от Стефаноса такого прекрасного уровня игры. Я сыграл здесь с сильными теннисистами, которые хороши на задней линии, и был сильнее их в розыгрышах, чувствовал, что так будет и дальше, словно на харде. Но всё оказалось не так», — цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour.
Теннисист считает, что ему нужно было изменить тактику и играть агрессивнее.
«Я сделал немало хорошего на корте, боролся, но этого оказалось недостаточно для победы. Очень жаль», — сказал россиянин.
Встреча продолжаюсь 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.
Ранее Медведев объяснил подачу с руки на матчболе в четвертьфинале «Ролан Гаррос».