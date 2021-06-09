Медведев объяснил подачу с руки на матчболе в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Циципасом

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою необычную подачу на матчболе в четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом.

«Я весь матч об этом думал, что, может быть, в важный момент можно так подать. Мне показалось, что он принимает далеко за задней линией — и это может сработать. Но до матчбола у меня возможности не было. В тот момент я чувствовал, что он меня переигрывает, и подумал, что, может быть, будет правильно его удивить», — заявил Медведев на пресс-конференции после матча.

Он отметил, что иногда делает подобное на тренировках, что обычно удивляет оппонентов и даёт ему преимущество.

«Им приходится играть с низкого мяча, они режут. Поэтому я пошел к сетке. Но это вообще не сработало — он получил легкий мяч, забил. Но, повторюсь, это был тактический ход, и я бы не назвал это ошибкой. Просто я рискнул — и в следующий раз, возможно, не стану, потому что он готов», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».