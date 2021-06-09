Колумбия и Аргентина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу

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Сборные Колумбии и Аргентины сыграли вничью в матче восьмого тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Колумбия и Аргентина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и завершилась со счётом 2:2.

В сборной Колумбии забитыми мячами отметились Луис Мульель и Мигель Борха. В составе сборной Аргентины — Кристиан Ромеро и Леандро Паредес.

Таким образом, Колумбия набрала восемь очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице. Аргентина с 12 очками идёт на второй позиции.

Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу.

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