Колумбия и Аргентина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022 по футболу
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и завершилась со счётом 2:2.
В сборной Колумбии забитыми мячами отметились Луис Мульель и Мигель Борха. В составе сборной Аргентины — Кристиан Ромеро и Леандро Паредес.
Таким образом, Колумбия набрала восемь очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице. Аргентина с 12 очками идёт на второй позиции.
Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу.