Кожевников назвал позором признание Хартли тренером сезона в КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал признание наставника омского «Авангарда» Боба Хартли лучшим тренером сезона-2020/21 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Кожевников назвал позором признание Хартли тренером сезона в КХЛ
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«То, что Хартли лучший тренер сезона, — позорище. Что касается игроков — у нас много иностранцев, и они играют на приличном уровне. Они ведущие, в первых звеньях, тут нечему удивляться. Нашим игрокам нужно брать с них пример, подтягиваться и стараться. К сожалению, у нас очень много игроков уезжает за океан, именно лидеры. Может быть, скоро лучшими игроками будут только иностранцы», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

«Авангард» под руководством Хартли стал обладателем Кубка Гагарина в завершившемся сезоне с 52 победами в 84 матчах.

Ранее КХЛ огласила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2020/21.

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