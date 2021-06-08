Кожевников назвал позором признание Хартли тренером сезона в КХЛ
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«То, что Хартли лучший тренер сезона, — позорище. Что касается игроков — у нас много иностранцев, и они играют на приличном уровне. Они ведущие, в первых звеньях, тут нечему удивляться. Нашим игрокам нужно брать с них пример, подтягиваться и стараться. К сожалению, у нас очень много игроков уезжает за океан, именно лидеры. Может быть, скоро лучшими игроками будут только иностранцы», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
«Авангард» под руководством Хартли стал обладателем Кубка Гагарина в завершившемся сезоне с 52 победами в 84 матчах.
Ранее КХЛ огласила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2020/21.