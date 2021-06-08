Шипачёв признан самым ценным игроком КХЛ в сезоне-2020/21

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2020/21.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в рамках торжественной церемонии в концертном зале «Барвиха Luxury Village» приз имени Всеволода Боброва, вручаемый команде, забросившей наибольшее количество шайб в матчах чемпионата, получил омский «Авангард», на счету которого 238 голов.

Награду лучшему снайперу получил форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, забросивший 38 шайб.

Приз лучшему бомбардиру достался нападающему московского «Динамо» Вадиму Шипачёву — 67 (20 + 47) очков, который также получил награду «Золотая клюшка» как самый ценный игрок сезона.

Приз самому результативному защитнику завоевал представитель нижегородского «Торпедо» Крис Уайдмэн, набравший 41 (9 + 32) очко.

Лучшим вратарём сезона признан голкипер ярославского «Локомотива» Эдвард Паскуале.

Лучшим новичком сезона стал форвард «Авангарда» Егор Чинахов.

Награду лучшему главному тренеру вручили наставнику «Авангарда» Бобу Хартли.

Приз «За верность хоккею» получил нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк.

Ранее сообщалось, что КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22.