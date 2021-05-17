КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22

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Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило структуру проведения чемпионата сезона-2021/22.
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт КХЛ, на первом этапе КХЛ команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой, а также по одной встрече дома и в гостях с пятью командами своей конференции.

Регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским «Авангардом» и московским ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года.

Старт плей-офф — Кубка Гагарина намечен на 4 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что клубы Нациоанльной хоккейной лиги интересуются нападающим ЦСКА Окуловым.

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