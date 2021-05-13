Источник: клубы НХЛ интересуются форвардом ЦСКА Окуловым

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Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов может продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Источник: клубы НХЛ интересуются форвардом ЦСКА Окуловым
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Его имя упоминается каждый год. Команды НХЛ снова пытаются заманить из КХЛ Константина Окулова. Однако сомнений насчёт его перехода становится всё больше», — написал обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в своей колонке.

Контракт 26-летнего нападающего с ЦСКА истёк после окончания нынешнего сезона. В данный момент Окулов находится в расположении сборной России, которая принимает участие в чешском этапе Евротура и готовится к чемпионату мира.

Ранее Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы.

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