Источник: клубы НХЛ интересуются форвардом ЦСКА Окуловым

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов может продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Его имя упоминается каждый год. Команды НХЛ снова пытаются заманить из КХЛ Константина Окулова. Однако сомнений насчёт его перехода становится всё больше», — написал обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в своей колонке.

Контракт 26-летнего нападающего с ЦСКА истёк после окончания нынешнего сезона. В данный момент Окулов находится в расположении сборной России, которая принимает участие в чешском этапе Евротура и готовится к чемпионату мира.

Ранее Кныжов заявил, что вынужден пропустить чемпионат мира по хоккею из-за травмы.