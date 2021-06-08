Тренер «Крыльев Советов» высказался о слухах о трансфере Куарежмы

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб португальского полузащитника Рикарду Куарежмы.
Тренер «Крыльев Советов» высказался о слухах о трансфере Куарежмы
  • globallookpress.com

«Первый раз слышу. Даже намёка не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Алвеша мы нашли не там», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

По данным СМИ, в клубе рассматривают возможность подписания 37-летнего хавбека, за приглашение которого выступает его соотечественник и близкий друг Рикарду Алвеш, играющий за самарскую команду. Куарежма в настоящее время выступает в Португалии за «Виторию Гимарайнш».

Ранее появилась информация, что «Динамо» достигло договорённости с «Миланом» о трансфере Лаксальта.

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