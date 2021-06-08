Шишкарёв назвал задачу российских гандболисток на ОИ в Токио

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о задаче женской национальной команды на Олимпийских играх в Токио.

«Мы хотели провести сбор в Южной Корее, но пока не знаю, по каким административным причинам он не состоялся. Финальный состав сборной будет объявлен по итогам турнира в Нидерландах. На этих соревнованиях будут сильные соперники, на которых можно будет потренироваться», — приводит слова Шишкарёва «Матч ТВ».

Он отметил, что женская сборная России является одним из главных фаворитов предстоящих Игр.

«Безусловно, очень умная схема была у сборной Норвегии: не имея возможности тренироваться ввиду ковидных ограничений — собрать под крышей клуба сборную. Франция также остаётся фаворитом. Наша задача — это пьедестал, а вот какое место, я скажу после турнира в Нидерландах», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу.