Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу

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Европейская федерация гандбола (EHF) объявила претендентов на проведение чемпионата Европы среди женских команд 2026 и 2028 годов.
Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба EHF, на проведение континентального первенства 2026 года претендует Россия, а также Норвегия, Дания и Швеция, подавшие совместную заявку на проведение и мужского, и женского чемпионатов Европы 2026 и 2028 годов.

На мужской чемпионат Европы 2026 и 2028 годов также претендует Швейцария, а на континентальное первенство среди мужских команд 2028 года совместную заявку подали Испания и Португалия.

Отмечается, что все заявки окончательно будут одобрены на заседании исполкома EHF 10—11 июня, а выборы стран — хозяев континентальных первенств — на внеочередном конгрессе EHF 17—18 ноября.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022.

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